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Илон Маск распустил совет директоров Twitter

Илон Маск распустил совет директоров Twitter

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Илон Маск распустил совет директоров Twitter и стал единственным руководителем компании. Об этом пишут СМИ со ссылкой на данные, размещенные в базе комиссии по ценным бумагам и биржам США. Бизнесмен закрыл 44-миллиардную сделку по покупке соцсети.

Кроме того, Маск направил на работу в Twitter больше 50 сотрудников другой своей компании – производителя электромобилей Tesla. Этим специалистам, как сообщил телеканал CNBC, поручено оценить состояние компании, а также изучить исходный код соцсети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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