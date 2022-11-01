Илон Маск распустил совет директоров Twitter и стал единственным руководителем компании. Об этом пишут СМИ со ссылкой на данные, размещенные в базе комиссии по ценным бумагам и биржам США. Бизнесмен закрыл 44-миллиардную сделку по покупке соцсети.

Кроме того, Маск направил на работу в Twitter больше 50 сотрудников другой своей компании – производителя электромобилей Tesla. Этим специалистам, как сообщил телеканал CNBC, поручено оценить состояние компании, а также изучить исходный код соцсети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.