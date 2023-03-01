"Вкусно – и точка" построит фабрику игрушек для аналога "Хэппи Милла"

Для детских наборов в сети "Вкусно – и точка" построят собственную фабрику игрушек. Об этом рассказал владелец компании Александр Говор.

По его словам, вместе с чизбургерами и другими закусками в "Кидз комбо" будут класть фигурки героев российских мультфильмов. Произойдет это уже во второй половине 2023 года. Пока часть игрушек будут производить в Китае, часть – в России. Собственную фабрику построят в ближайшие несколько лет.

По данным Говора, на данный момент в стране нет производств, которые смогут полностью покрыть необходимые объемы сети "Вкусно – и точка". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.