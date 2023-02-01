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Экономика

Индийский производитель одежды Northern India Trends намерен выйти на российский рынок

Индийский производитель одежды Northern India Trends намерен выйти на российский рынок

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В столичных торговых центрах скоро появятся магазины с одеждой из Индии. Бренд Northern India Trends (NITC) уже открыл вакансию на должность представителя в московском офисе.

У NITC нет собственных розничных сетей, компания обеспечивает пошив коллекций для западных брендов Maje, Monoprix, Urban Outfitters. Что предлагают индийские дизайнеры? И что на этот счет говорят эксперты моды?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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