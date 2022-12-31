Около 800 сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь в Москве

Отвечать за пожарную безопасность в Москве в новогоднюю ночь будут почти 800 сотрудников МЧС. В местах проведения праздничных мероприятий и скопления людей выставят специальные наряды, в которые войдут пожарные, спасатели и добровольцы.

А всего в Москве Новый год на дежурстве встретят более 1,5 тысячи сотрудников МЧС. Для ликвидации любого происшествия подготовлено 400 единиц специальной техники, в том числе, 3 воздушных судна и 24 плавсредства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

