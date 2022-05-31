Пресс-конференция, посвященная пожарной безопасности, прошла в столице

31 мая в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Тема встречи – "Пожарная охрана Москвы: достижения и перспективы".

Перед журналистами выступили:

