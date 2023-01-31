Дополнительные ВС РФ задействуют для охраны границы в Курской области

Дополнительные силы задействуют для охраны границы в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт на оперативном совещании.

Губернатор дал указание своим подчиненным оказать поддержку по приему и размещению военнослужащих, чтобы они как можно скорее приступили к выполнению задач. Старовойт также отметил, что на территории Курской области уже сформирован контингент сил и средств министерства обороны, пограничного правления ФСБ и Росгвардии.

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