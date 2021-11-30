О неожиданной новогодней опасности предупредили россиян в МЧС

О неожиданной новогодней опасности предупредили в МЧС россиян. Людям советуют беречься от падающих елок и других декоративных конструкций.

Спасатели говорят, такие случаи уже бывали в разных городах. В Костроме новогоднее дерево упало на проходившую рядом маму с малышом. Три года назад в Иркутске огромная ель придавила припаркованные машины, больше тогда никто не пострадал. В списке городов, где были подобные ЧП, значатся Рязань, Иваново, Воронеж и Санкт-Петербург. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.