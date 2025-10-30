Мошенники активизировались перед "черной пятницей" с новыми схемами обмана

В преддверии "черной пятницы" киберпреступники изменили тактику, распространяя через фейковые маркетплейсы вредоносные приложения под видом купонов на скидки и специальных предложений. При переходе по таким ссылкам на устройство пользователя незаметно загружается вирус, который похищает личную информацию.

Специалисты предупреждают, что злоумышленники получают доступ не только к финансовым данным, но и к документам, фотографиям, а также спискам контактов. Это позволяет им проводить целенаправленные атаки как на самих жертв, так и на их знакомых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.