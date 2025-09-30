Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 07:30

Безопасность

В России предложили ввести компенсацию пострадавшим от мошенников

В России предложили ввести компенсацию пострадавшим от мошенников

Интернет-мошенники стали использовать схему с аккаунтами в MAX

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе транспортной полиции

"Деньги 24": более 1 млн дропперов выявили в России

Подмосковная прокуратура выпустила социальный ролик о мошенниках

Новости регионов: в Калининградской области сотрудники МЧС обезвредили авиабомбу ФАБ-100

В Лужниках прошел открытый чемпионат по боевому развертыванию

Москвичам рассказали о том, кто такие народные дружинники

"Московский патруль": сотрудники столичной ГАИ проверили междугородний транспорт

Сессия Альянса по защите детей в цифровой среде прошла в Москве

Всероссийский союз страховщиков предложил ввести компенсацию россиянам, чьи персональные данные похитили мошенники. Там отметили, что каждого оператора персональных данных следует обязать страховать свою ответственность или создать специальный фонд для выплат.

Задачу фиксировать утечки и определять круг пострадавших предложили возложить на Роскомнадзор. Сейчас определить размер ущерба может только суд. Пострадавшие имеют право подать иск, но реальных компенсаций добиваются немногие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика