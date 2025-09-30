В России предложили ввести компенсацию пострадавшим от мошенников

Всероссийский союз страховщиков предложил ввести компенсацию россиянам, чьи персональные данные похитили мошенники. Там отметили, что каждого оператора персональных данных следует обязать страховать свою ответственность или создать специальный фонд для выплат.

Задачу фиксировать утечки и определять круг пострадавших предложили возложить на Роскомнадзор. Сейчас определить размер ущерба может только суд. Пострадавшие имеют право подать иск, но реальных компенсаций добиваются немногие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.