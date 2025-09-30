Интернет-мошенники стали использовать схему с аккаунтами в MAX

В РФ интернет-мошенники стали использовать схему с аккаунтами в мессенджере MAX. Они начали создавать поддельные рабочие чаты, добавлять в них аккаунты якобы руководителей и коллег из регионов, с реальными именами и должностями, номерами телефонов и даже фото, которые берут из Интернета.

Через такие группы сотрудники начинают получать срочные поручения от псевдоначальников. Например, перевести определенную сумму или предоставить доступ к их данным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.