30 сентября, 07:15Безопасность
Интернет-мошенники стали использовать схему с аккаунтами в MAX
В РФ интернет-мошенники стали использовать схему с аккаунтами в мессенджере MAX. Они начали создавать поддельные рабочие чаты, добавлять в них аккаунты якобы руководителей и коллег из регионов, с реальными именами и должностями, номерами телефонов и даже фото, которые берут из Интернета.
Через такие группы сотрудники начинают получать срочные поручения от псевдоначальников. Например, перевести определенную сумму или предоставить доступ к их данным.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.