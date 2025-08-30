В Москве прошел рейд "СИМ. Велосипедист"

Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

30 августа, 22:15

В Москве прошел профилактический рейд "СИМ. Велосипедист". Одно из самых частых нарушений, которые фиксирует инспекторы, – проезд по пешеходному переходу.

При этом в столичной Госавтоинспекции отметили, что аварийность с участием СИМ в городе снизилась. Количество ДТП в этом сезоне уменьшилось на 55%. А число погибших и пострадавших в таких происшествиях сократилось на 70 и 55% соответственно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьтранспортгородвидеоЕкатерина Ефимцева

