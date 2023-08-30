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30 августа, 16:45

Безопасность

Росгвардейцы провели учения в Доме детского творчества на Таганке

Росгвардейцы провели учения в Доме детского творчества на Таганке

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Росгвардейцы в преддверии нового учебного года провели учения. Тренировка по обеспечению безопасности происходила на территории Дома детского творчества на Таганке.

По сценарию учений сотрудник охраны зафиксировал в учебном заведении постороннего человека и нажал тревожную кнопку. На место выехал экипаж вневедомственной охраны и задержал незваного гостя. В реальной жизни на подобные сигналы росгвардейцы также выезжают незамедлительно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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