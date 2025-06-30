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30 июня, 08:00

Безопасность

Мошенники начали блокировать телефоны жертв через iCloud

Мошенники начали блокировать телефоны жертв через iCloud

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Мошенники начали массово блокировать телефоны жертв через облачный сервис iCloud и требовать выкуп, предупредили в МВД России.

Как пояснили в ведомстве, злоумышленники ищут людей на сайтах знакомств, после чего налаживают с ними контакт и втираются в доверие. Затем они просят "распечатать документы". Войдя в аккаунты жертв, аферисты получают доступ к телефонам и блокируют их.

За разблокировку устройств мошенники просят деньги, а также угрожают пользователям уничтожением личных данных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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