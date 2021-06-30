Новости мира: фрегат ВМС Нидерландов прошел рядом с российской границей в Черном море

Военный фрегат Нидерландов прошел вблизи российских территориальных вод в Черном море. Границу боевой корабль не нарушил. Тем не менее российские военные подняли в воздух несколько истребителей, которые некоторое время сопровождали фрегат. Открывать предупредительный огонь, как в случае с британским эсминцем, не пришлось. Что делал военный корабль у российских границ, никто не объяснил. Вместо этого в Амстердаме обвинили пограничников в создании опасной ситуации.

У берегов Индонезии затонуло пассажирское судно. На борту находились более 50 человек. Инцидент произошел недалеко от берега, экипаж как раз пытался пришвартоваться в гавани в проливе Бали. Не обошлось без жертв, пока сообщается о четырех погибших. Сейчас спасатели ищут в воде остальных людей.

Участники веломногодневки "Тур-де-Франс" во время четвертого этапа соревнований внезапно дружно затормозили, слезли с велосипедов и минуту стояли без движения. Таким образом спортсмены хотели обратить внимание организаторов гонки на то, что они не обеспечивают безопасность велосепидистов. Ранее на предыдущем этапе женщина с плакатом беспрепятственно вышла на трассу и спровоцировала массовый завал. Несколько спортсменов получили серьезные травмы.

В Одессе военный вертолет напугал отдыхающих, пройдя на бреющем полете вдоль береговой линии. Эксперты гадают, откуда в этом районе взялась боевая машина. Некоторые связывают инцидент с началом учений НАТО Sea Breeze -2021. Маневры стартовали в Черном море 28 июня и продлятся по 10 июля. В них задействуют пять тысяч военнослужащих и 32 корабля.

Необычное и неоднозначное мероприятие прошло в Киеве. Там состоялась выставка похоронной культуры RIP Expo 2021. Посетителям предлагали осмотреть экспозицию необычных гробов, а также полюбоваться бриллиантами, сделанными из праха покойных. Кульминацией выставки стало дефиле с нарядами для покойников: живых моделей выкатывали на подиум под ремикс похоронного марша.

Брижит Бардо оштрафовали на пять тысяч евро за оскорбление главы Национальной федерации охотников Франции. Звездная актриса, известная своим активным участием в движении по защите животных, недавно разместила в интернете статью, в которой назвала охотников "террористами животного мира" и "отвратительно трусливыми недочеловеками". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.