В Москве прошел мастер-класс для работников сферы туризма по пожарной безопасности. Участники совершенствовали навыки поведения в чрезвычайной ситуации – учились правильно эвакуировать людей, оказывать первую помощь.

Кроме того, повторили, как правильно вести документацию и организовывать профилактическую работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.