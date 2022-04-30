Артиллерия РФ за ночь поразила 15 украинских складов ракетного оружия и боеприпасов

Российская артиллерия за ночь поразила 15 украинских складов ракетного оружия и боеприпасов – Минобороны РФ.

В России будет упрощен процесс трудоустройства иностранных IT-специалистов – правительство РФ.

В Москве проходит мотофестиваль в честь открытия сезона.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.