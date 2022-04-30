Артиллерия России в течение ночи поразила около 400 объектов ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Диалог с США по стратегической повестке будет возможен после операции на Украине, заявили в МИД РФ.

В Москве ограничено движение машин в связи с проведением мотофестиваля, напоминает Дептранс.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.