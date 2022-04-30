Российская артиллерия за ночь поразила около 389 объектов ВСУ. В том числе ударили по 15 складам ракетного вооружения и боеприпасов. Об этом сообщает министерство обороны.

Российские войска также атаковали 35 пунктов управления. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.