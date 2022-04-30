Российские средства ПВО за ночь сбили 18 украинских беспилотников – Минобороны РФ.

Два украинских авиаснаряда попали по поселку в Брянской области – губернатор Александр Богомаз.

В Москве ограничено движение в связи с проведением мотопарада – Дептранс.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.