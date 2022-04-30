ВС РФ уничтожили 142 самолета в ходе спецоперации на Украине

С начала спецоперации российские военные уничтожили 142 самолета, 112 вертолетов и более 650 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Все последние подробности о ходе спецоперации на Украине рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.