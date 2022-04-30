Минобороны – Киев готовит новую провокацию против российской армии

Российская авиация уничтожила за сутки 38 военных объектов Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, Киев также готовит новую провокацию против российской армии. Как сообщили в Минобороны, украинские войска в селе Пискуновка в ДНР у водозабора развернули артиллерию. Если его уничтожат, без воды останутся почти три десятка населенных пунктов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.