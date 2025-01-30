Минцифры предложило ввести систему распознавания звонка с городского номера

В России хотят ввести систему определения звонка с городского номера для борьбы с мошенничеством. Распознать его можно будет с помощью автоматического определителя. Такую систему предложило внедрить Минцифры.

Злоумышленники часто представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов, что вызывает у многих доверие. При новой системе на экране телефона пользователя будет отображаться название организации. Подобную схему уже используют некоторые операторы мобильной связи, но сейчас эти правила хотят сделать обязательными для всех сотовых компаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.