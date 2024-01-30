30 января, 17:10M24.RU
Специалисты рассказали о новом ГОСТе для детских игрушек
30 января в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проверке качества детских игрушек в России и разработке ГОСТа.
Перед журналистами выступили:
- заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева;
- первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая;
- генеральный директор АНО "Институт научно-общественной экспертизы", зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыльченко;
- директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Вера Хмырова;
- эксперт-психолог Инна Макарова;
- заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности управления стандартизации Росстандарта Анастасия Каврусова;
- представитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), президент ассоциации потребителей и производителей детских товаров и услуг "Выбор родителей" Дарья Бровкина.