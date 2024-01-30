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30 января, 17:10

M24.RU

Специалисты рассказали о новом ГОСТе для детских игрушек

Специалисты рассказали о новом ГОСТе для детских игрушек

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30 января в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проверке качества детских игрушек в России и разработке ГОСТа.

Перед журналистами выступили:

  • заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева;
  • первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая;
  • генеральный директор АНО "Институт научно-общественной экспертизы", зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыльченко;
  • директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Вера Хмырова;
  • эксперт-психолог Инна Макарова;
  • заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности управления стандартизации Росстандарта Анастасия Каврусова;
  • представитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), президент ассоциации потребителей и производителей детских товаров и услуг "Выбор родителей" Дарья Бровкина.
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