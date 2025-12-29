Центробанк расширит список признаков мошеннических операций с 1 января

С 1 января Центральный банк расширит список признаков мошеннических операций. В него попадут переводы через систему быстрых платежей (СБП) на сумму от 200 тысяч рублей, если в течение суток эти средства будут перечислены третьему лицу.

Подозрительными также будут считать внесение наличных через банкомат с использованием цифровой карты и смену номера телефона для авторизации менее чем за двое суток до совершения перевода. Вопросы у банков возникнут, если клиент использовал нетипичное программное обеспечение или провайдера связи при входе в онлайн-банк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.