Москвичам рассказали, как в столице следят за безопасностью на заледеневших водоемах

В Москве установились низкие температуры, но лед на водоемах еще не окреп. Из-за этого уже есть пострадавшие. Два рыбака едва не погибли на Иваньковском водохранилище.

В настоящее время спасатели следят за безопасностью и ситуацией на водных объектах столичного региона. Они ежедневно выходят на рейды – проводят профилактические беседы и дают рекомендации, как правильно вести себя на льду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.