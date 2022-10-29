14:30Безопасность
Шойгу сообщил о переводе 82 тысяч мобилизованных в зону проведения спецоперации
82 тысячи мобилизованных уже направлены в зону проведения спецоперации. Об этом министр обороны Сергей Шойгу накануне доложил Владимиру Путину.
Общий план частичной мобилизации выполнен – призваны 300 тысяч человек. Более 200 тысяч сейчас проходят тренировки на военных полигонах.
Президент отметил, что самым важным на данный момент является боевое слаживание мобилизованных и обеспечение их всем необходимым. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.