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Безопасность

Шойгу сообщил о переводе 82 тысяч мобилизованных в зону проведения спецоперации

Шойгу сообщил о переводе 82 тысяч мобилизованных в зону проведения спецоперации

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82 тысячи мобилизованных уже направлены в зону проведения спецоперации. Об этом министр обороны Сергей Шойгу накануне доложил Владимиру Путину.

Общий план частичной мобилизации выполнен – призваны 300 тысяч человек. Более 200 тысяч сейчас проходят тренировки на военных полигонах.

Президент отметил, что самым важным на данный момент является боевое слаживание мобилизованных и обеспечение их всем необходимым. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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