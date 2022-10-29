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Безопасность

ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на николаево-криворожском направлении – Минобороны

ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на николаево-криворожском направлении – Минобороны

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Российские военные отбросили ВСУ на исходные позиции на николаево-криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Подробности о том, что происходит в зоне спецоперации, рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Он заявил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 327 самолетов, 164 вертолета, 2370 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6162 танка и других боевых бронированных машин.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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