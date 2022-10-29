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11:30

Безопасность

МО РФ показало кадры подготовки военных танковых и мотострелковых подразделений

МО РФ показало кадры подготовки военных танковых и мотострелковых подразделений

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Минобороны России показало кадры подготовки военных танковых и мотострелковых подразделений. Они сформированы из мобилизованных и добровольцев. Тренировки проходят ежедневно на одном из полигонов Западного военного округа.

Все занятия идут под руководством опытных инструкторов, которые делятся боевым опытом, в том числе приобретенным в ходе специальной военной операции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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