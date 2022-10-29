МО РФ показало кадры подготовки военных танковых и мотострелковых подразделений

Минобороны России показало кадры подготовки военных танковых и мотострелковых подразделений. Они сформированы из мобилизованных и добровольцев. Тренировки проходят ежедневно на одном из полигонов Западного военного округа.

Все занятия идут под руководством опытных инструкторов, которые делятся боевым опытом, в том числе приобретенным в ходе специальной военной операции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.