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29 сентября, 09:15

Безопасность

Центробанк РФ ужесточил меры по борьбе с мошенниками

Центробанк РФ ужесточил меры по борьбе с мошенниками

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Центробанк РФ ужесточил меры по борьбе с мошенниками. Уже с 1 октября все российские банки станут отчитываться о незаконных операциях.

В этих отчетах будет содержаться информация о подозрительных переводах, которые кредитные организации отклонили или приостановили на два дня, как предписывает закон. Кроме того, банки должны будут предоставлять регулятору сведения об операциях, когда они возместили клиентам похищенные деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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