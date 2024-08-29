29 августа, 15:39M24.RU
Москвичам рассказали, как защитить ребенка от опасности на дорогах и не только
29 августа состоялась пресс-конференция Главного управления МЧС России по городу Москве на тему "Детская безопасность в преддверии нового 2024–2025 учебного года".
Перед журналистами выступили:
- временно исполняющий обязанности начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Москве, полковник внутренней службы Сергей Болгов;
- начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Москве, майор полиции Анастасия Иванова;
- уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.