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29 августа, 15:39

M24.RU

Москвичам рассказали, как защитить ребенка от опасности на дорогах и не только

Москвичам рассказали, как защитить ребенка от опасности на дорогах и не только

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29 августа состоялась пресс-конференция Главного управления МЧС России по городу Москве на тему "Детская безопасность в преддверии нового 2024–2025 учебного года".

Перед журналистами выступили:

  • временно исполняющий обязанности начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Москве, полковник внутренней службы Сергей Болгов;
  • начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Москве, майор полиции Анастасия Иванова;
  • уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.
безопасностьдетипресс-конференциявидео
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