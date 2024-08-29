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29 августа, 15:45

Безопасность

Пятеро детей погибли на московских дорогах с января по июнь

Пятеро детей погибли на московских дорогах с января по июнь

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До 1 сентября осталось всего 4 дня. Школьники пойдут в школы и ситуация на дорогах станет более напряженной. Увеличатся риски для всех участников дорожного движения.

В ЦОДД привели статистику: с января по июнь на московских дорогах в результате аварий погибли пятеро детей. Показатели, а именно социальный риск, в столице в три раза ниже, чем в среднем по России. При это показатели травматизма детей на средствах индивидуальной мобильности, то есть велосипедах и самокатах, достаточно высокие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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