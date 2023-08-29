29 августа, 14:00M24.RU
Москвичам напомнили о правилах детской безопасности в преддверии нового учебного года
29 августа в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция на тему "Детская безопасность в преддверии нового учебного года".
Перед журналистами выступили:
- заместитель начальника главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по городу Москве, полковник внутренней службы Александр Бобров;
- заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Москве, полковник полиции Евгений Логиновский;
- уполномоченный по правам ребенка по городу Москве Ольга Ярославская.