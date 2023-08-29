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29 августа, 14:00

M24.RU

Москвичам напомнили о правилах детской безопасности в преддверии нового учебного года

Москвичам напомнили о правилах детской безопасности в преддверии нового учебного года

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29 августа в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция на тему "Детская безопасность в преддверии нового учебного года".

Перед журналистами выступили:

  • заместитель начальника главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по городу Москве, полковник внутренней службы Александр Бобров;
  • заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Москве, полковник полиции Евгений Логиновский;
  • уполномоченный по правам ребенка по городу Москве Ольга Ярославская.
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