Ограничения на посещение лесов в Подмосковье продлили до 1 сентября

Ограничения на посещение подмосковных лесов продлили до 1 сентября. Ситуация с пожарами в России сложная.

В Москве 29 августа может стать чуть легче дышать. В прогнозе – дождь и гроза, а скоро ситуация изменится уже кардинально. Как аномальная погода в столице влияет на нервную систему? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.