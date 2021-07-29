На стадионе "Динамо" в Москве прошли учения спасателей

В Москве на стадионе "Динамо" 29 июля тушили условный пожар. Там тренировались спасатели и сотрудники Центра управления кризисными ситуациями арены.



По сценарию, пожар начался во время матча в одной из раздевалок на третьем этаже, и одновременно с этим на этаже подземного паркинга произошла авария, после чего одна из машин вспыхнула, а внутри остался заблокированный человек, которого вытащили спасатели.

Всего в тренировках участвовали около 70 человек, использовали и специальный транспорт. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.