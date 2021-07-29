В Тюмени ликвидировали двух сторонников ИГ, планировавших теракты

Сотрудники ФСБ Тюменской области задержали сторонников запрещенной в России организации "Исламское государство". Преступники готовили взрывы, а руководили ими из-за границы.



Главаря и одного из сообщников нейтрализовали во время задержания. Преступники пытались достать взрывное устройство из тайника и открыли огонь по силовикам. При обыске у участников банды помимо бомбы нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, религиозную литературу. Возбуждены уголовные дела. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.