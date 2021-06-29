В Москве работу выставки репродукций Ван Гога приостановили из-за многочисленных нарушений

Инспекторы Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения антиковидных мер в выставочном центре на Красном Октябре. Зрители рассматривали произведения Ван Гога и совсем забыли о безопасности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.