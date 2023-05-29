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Безопасность

Учения МЧС прошли на тренировочном полигоне в подмосковных Апаринках

Учения МЧС прошли на тренировочном полигоне в подмосковных Апаринках

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Учения МЧС РФ прошли на тренировочном полигоне в подмосковных Апаринках. Пожарные и спасатели отработали ликвидацию последствий сложной аварии.

Задача была поставлена следующая: якобы на четвертом этаже стоянки водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. От удара машина пробила ограждение и упала вниз. А автомобиль виновника аварии зацепился за остатки отбойника и повис между четвертым и третьим этажами.

В учениях приняли участие несколько подразделений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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