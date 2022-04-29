Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты "Точка-У". Об этом заявили в Минобороны России.

Всего в течение дня российские военные высокоточными ракетами поразили четыре десятка военных объектов на Украине. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.