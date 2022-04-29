Минобороны РФ: Российская ПВО сбила шесть украинских дронов и три ракеты "Точка-У".

Сбербанк с 1 мая снизит ставки по базовым ипотечным программам, минимальная ставка – 13,9%.

Голикова: Важно предпринять профилактические меры, чтобы не допустить подъема заболеваемости коронавирусом.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.