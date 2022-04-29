Артисты Андрей Кочинов и Юта посетили в госпитале участников спецоперации

Артисты Театра российской армии Андрей Кочинов и Юта встретились с участниками специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Актер и певица посетили бойцов, которые лечатся в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве.

Артисты выступили в клубе госпиталя. Для зрителей прозвучали отрывок из поэмы "Василий Теркин" и известные песни.

Встреча была организована в рамках акции "Лучшим воинам мира". Ее цель – поддержка военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.