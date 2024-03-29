29 марта, 07:15Безопасность
В Минпросвещения позаботились о защите детей от анонимных сообщений с угрозами
После трагедии в "Крокус Сити Холле" многим пользователям соцсетей начали приходить анонимные сообщения с угрозами. Чаще всего целью неизвестных становились подростки. В Минпросвещения даже выпустили специальные рекомендации по тому, как действовать в подобных случаях.
Специалисты советуют сразу блокировать отправителей и не вступать с ними в переписку. Также не следует пересылать кому-либо такие сообщения. Кроме того, важно сообщить о ситуации взрослым, чтобы они обратились в полицию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.