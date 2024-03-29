В Минпросвещения позаботились о защите детей от анонимных сообщений с угрозами

После трагедии в "Крокус Сити Холле" многим пользователям соцсетей начали приходить анонимные сообщения с угрозами. Чаще всего целью неизвестных становились подростки. В Минпросвещения даже выпустили специальные рекомендации по тому, как действовать в подобных случаях.

Специалисты советуют сразу блокировать отправителей и не вступать с ними в переписку. Также не следует пересылать кому-либо такие сообщения. Кроме того, важно сообщить о ситуации взрослым, чтобы они обратились в полицию.

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