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29 марта, 07:15

Безопасность

В Минпросвещения позаботились о защите детей от анонимных сообщений с угрозами

В Минпросвещения позаботились о защите детей от анонимных сообщений с угрозами

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После трагедии в "Крокус Сити Холле" многим пользователям соцсетей начали приходить анонимные сообщения с угрозами. Чаще всего целью неизвестных становились подростки. В Минпросвещения даже выпустили специальные рекомендации по тому, как действовать в подобных случаях.

Специалисты советуют сразу блокировать отправителей и не вступать с ними в переписку. Также не следует пересылать кому-либо такие сообщения. Кроме того, важно сообщить о ситуации взрослым, чтобы они обратились в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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