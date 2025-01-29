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29 января, 11:15

Технологии

Маркетплейс Ozon подтвердил мошенническую рассылку от имени компании

Маркетплейс Ozon подтвердил мошенническую рассылку от имени компании

Мошенники придумали новую схему обмана с помощью СБП

В Ozon подтвердили мошенническую рассылку от имени компании

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Маркетплейс Ozon подтвердил мошенническую рассылку в соцсети "ВКонтакте" от имени компании. В ночь на 29 января злоумышленники взломали аккаунт сотрудника службы поддержки и запустили фишинговую рассылку. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Сейчас доступ восстановлен, а сообщения пользователям удалены. В компании порекомендовали ни в коем случае не переходить по ссылкам, если вы получили сообщение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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