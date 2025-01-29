29 января, 11:15Технологии
Маркетплейс Ozon подтвердил мошенническую рассылку от имени компании
Маркетплейс Ozon подтвердил мошенническую рассылку в соцсети "ВКонтакте" от имени компании. В ночь на 29 января злоумышленники взломали аккаунт сотрудника службы поддержки и запустили фишинговую рассылку. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Сейчас доступ восстановлен, а сообщения пользователям удалены. В компании порекомендовали ни в коем случае не переходить по ссылкам, если вы получили сообщение.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.