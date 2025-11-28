Профилактическую работу активизировали в школах после взрыва купюры в Красногорске

В школах Москвы и Подмосковья активизировали профилактическую работу после инцидента со взрывным устройством в Красногорске. Для школьников провели специальные занятия по технике безопасности, а через родительские чаты усилили предупреждения о необходимости осторожности на улице.

Как сообщила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко, в Москве создана мощная система безопасности с участием народных дружинников.

Подросток в Красногорске пострадал при попытке поднять свернутую 10-рублевую купюру, в которой находилось взрывное устройство. Следственный комитет назначил по делу множество экспертиз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.