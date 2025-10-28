Онлайн-запись к врачу в медучреждениях Москвы станет еще более защищенной

Порядок записи к врачам в Москве изменится с 1 ноября. Чтобы отправить на прием другого человека, нужно будет однократно подтвердить доступ к его полису через код из СМС в электронной медицинской карте.

Дополнительная система поможет защитить полисы и их обладателей от мошенников. Возможность запрашивать и предоставлять доступ на управление записями к врачу открыта, поэтому сделать это можно уже сейчас.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.