28 октября, 16:15

Безопасность

Онлайн-запись к врачу в медучреждениях Москвы станет еще более защищенной

Порядок записи к врачам в Москве изменится с 1 ноября. Чтобы отправить на прием другого человека, нужно будет однократно подтвердить доступ к его полису через код из СМС в электронной медицинской карте.

Дополнительная система поможет защитить полисы и их обладателей от мошенников. Возможность запрашивать и предоставлять доступ на управление записями к врачу открыта, поэтому сделать это можно уже сейчас.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

