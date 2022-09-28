Атомные подлодки "Новосибирск" и "Князь Олег" прибыли на Камчатку

Атомные подводные крейсера "Князь Олег" и "Новосибирск" прибыли к месту постоянной дислокации в Камчатском крае. Из Северного флота они перешли в состав Тихоокеанского флота.

Для этого пришлось совершить поход, а значительную часть маршрута атомоходы прошли подо льдами Арктики. Во время перехода крейсер "Новосибирск" из акватории Чукотского моря произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" по морской цели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.