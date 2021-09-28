Глава МВД наградил сотрудников ДПС, задержавших стрелявшего в Перми

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил сотрудников ДПС, которые задержали стрелявшего в пермском вузе.

Младшему лейтенанту Констанину Калинину вручили орден Мужества. Именно этот сотрудник задержал преступника. Старший лейтенант Владимир Макаров, который выводил людей из здания, получил медаль "За отличие в охране общественного порядка".

Также оба сотрудника получили повышения званий. Калинин стал лейтенантом, а Макаров – капитаном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.