Корабли России и Китая начали совместное патрулирование Тихого океана

ВМФ России и Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане. Корабли вышли из Владивостока. В акватории залива Петра Великого сформирован совместный отряд.

Это третье совместное патрулирование Москвы и Пекина. Среди задач – укрепление военно-морского сотрудничества. Россию в отряде представляют большие противолодочные корабли, корветы и средний морской танкер. От Китая участвуют эскадренные миноносцы и сторожевые суда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



