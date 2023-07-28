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07:45

Безопасность

Корабли России и Китая начали совместное патрулирование Тихого океана

Корабли России и Китая начали совместное патрулирование Тихого океана

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ВМФ России и Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане. Корабли вышли из Владивостока. В акватории залива Петра Великого сформирован совместный отряд.

Это третье совместное патрулирование Москвы и Пекина. Среди задач – укрепление военно-морского сотрудничества. Россию в отряде представляют большие противолодочные корабли, корветы и средний морской танкер. От Китая участвуют эскадренные миноносцы и сторожевые суда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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