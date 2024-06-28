Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 20:00

Безопасность

Новости часа: более 10 тыс человек обеспечивают безопасность на выпускных в Москве

Новости часа: более 10 тыс человек обеспечивают безопасность на выпускных в Москве

Новости регионов: Челябинскую область накрыл ураган с ливнями и шквалистым ветром

Новости регионов: тело мужчины обнаружили на месте схода поезда в Коми

"Безопасный город": спасатели провели учебно-тренировочный сбор волонтеров

Новости регионов: семьи погибших и пострадавшие в Дагестане получат финансовую помощь

Новости регионов: российский фрегат отработал поиск подводных лодок в Атлантическом океане

"Безопасный город": кинологическая служба при МВД РФ отмечает 115-летие

"Безопасный город": как работает дорожная полиция в Москве

"Безопасный город": почти 50 пожаров в подмосковных лесах потушили с начала года

"Деньги 24": как обезопасить свои цифровые рубли от рук мошенников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 10 тысяч человек обеспечивают безопасность на выпускных вечерах в Москве. Об этом сообщает столичный департамент региональной безопасности.

Участок ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы готов на 60%, открытие запланировано на конец года. Об этом заявили в "Автодоре".

В Подмосковье поселились одни из крупнейших насекомых России – сколии-гиганты. Об этом рассказали в Минэкологии Московской области.

Читайте также
безопасностьгородтранспортэкологиявидеоСветлана Ключникова
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика