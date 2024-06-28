28 июня, 20:00Безопасность
Новости часа: более 10 тыс человек обеспечивают безопасность на выпускных в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 10 тысяч человек обеспечивают безопасность на выпускных вечерах в Москве. Об этом сообщает столичный департамент региональной безопасности.
Участок ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы готов на 60%, открытие запланировано на конец года. Об этом заявили в "Автодоре".
В Подмосковье поселились одни из крупнейших насекомых России – сколии-гиганты. Об этом рассказали в Минэкологии Московской области.