Новости часа: более 10 тыс человек обеспечивают безопасность на выпускных в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 10 тысяч человек обеспечивают безопасность на выпускных вечерах в Москве. Об этом сообщает столичный департамент региональной безопасности.

Участок ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы готов на 60%, открытие запланировано на конец года. Об этом заявили в "Автодоре".

В Подмосковье поселились одни из крупнейших насекомых России – сколии-гиганты. Об этом рассказали в Минэкологии Московской области.

