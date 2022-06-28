Боевые пловцы спецподразделения по борьбе с диверсантами провели учения на Камчатке

На Камчатке провели учения боевые пловцы спецподразделения по борьбе с диверсантами. Отработали оборону пунктов базирования кораблей Тихоокеанского флота.

По легенде поступил сигнал о противнике в акватории Авачинской губы. Катера проекта "Грачонок" вышли в море и засекли местоположение условных подводных диверсантов. После этого началось гранатометание и стрельбы. Затем обследовали район и обнаружили подводный схрон с оружием и боеприпасами. Его уничтожили подрывными зарядами.

Всего в учениях задействовали свыше 50 военнослужащих, два противодиверсионных катера и несколько быстроходных лодок. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.