Войска России и ДНР освободили город Красный Лиман от украинских националистов – Минобороны.

Путин подписал закон об увеличении штрафов в 10 раз для граждан, спровоцировавших пожары.

В пойме реки Яузы началось обновление спортивной зоны – Комплекс городского хозяйства Москвы.